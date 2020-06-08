Российские прыгуны в воду в 2020 году могут больше не выступить на международных стартах
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основная сборная России по прыжкам в воду в 2020 году может больше не выступить на международных соревнованиях
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основная сборная России по прыжкам в воду в 2020 году может больше не выступить на международных соревнованиях
В воскресенье сборная России по прыжкам в воду возобновила тренировочные сборы, первый пройдет на подмосковной базе «Озеро Круглое». В расписании Международной федерации плавания (FINA) до конца года пока сохраняются этап Мировой серии в Казани и два этапа
«В сентябре у нас стоит Мировая серия, но, боюсь, эти соревнования
«После двухмесячного перерыва спортсменам сейчас важнее потихоньку приходить в себя и тренироваться», — пояснила она.
Главный тренер надеется, что вернуться к соревновательной практике российские прыгуны в воду смогут в ноябре, на всероссийских соревнованиях «Памяти Ларюшкина» в Смоленске. Также сохраняется возможность участия российских прыгунов в воду в юношеском чемпионате мира, который должен стартовать 29 ноября в Киеве.