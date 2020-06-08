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8 июня, источник: ТАСС

Российские прыгуны в воду в 2020 году могут больше не выступить на международных стартах

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основная сборная России по прыжкам в воду в 2020 году может больше не выступить на международных соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье сборная России по прыжкам в воду возобновила тренировочные сборы, первый пройдет на подмосковной базе «Озеро Круглое». В расписании Международной федерации плавания (FINA) до конца года пока сохраняются этап Мировой серии в Казани и два этапа Гран-при в ноябре и в декабре.

«В сентябре у нас стоит Мировая серия, но, боюсь, эти соревнования все-таки отменят. Мы на связи со всеми тренерами и видим, что не весь мир пока еще тренируется. Поэтому, думаю, FINA примет решение отменить эти старты. Скорее всего, первым международным стартом для основной команды будет Кубок мира, он пройдет в феврале 2021 года», — сказала Моисеева.

«После двухмесячного перерыва спортсменам сейчас важнее потихоньку приходить в себя и тренироваться», — пояснила она.

Главный тренер надеется, что вернуться к соревновательной практике российские прыгуны в воду смогут в ноябре, на всероссийских соревнованиях «Памяти Ларюшкина» в Смоленске. Также сохраняется возможность участия российских прыгунов в воду в юношеском чемпионате мира, который должен стартовать 29 ноября в Киеве.

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