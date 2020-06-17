Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в 2020 году отменен
Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в 2020 году не состоится, сообщил РИА Новости президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
Этап Мировой серии по прыжкам в воду в Казани в 2020 году не состоится, сообщил РИА Новости президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.
Ранее Международная федерация плавания (FINA) перенесла этот старт на неопределенный срок
«У нас отменены в прыжках в воду все старты до конца сезона, в том числе этап Мировой серии в Казани. В этом году он не состоится, но мы планируем сохранить за собой этап Мировой серии в следующем сезоне», — сказал Власенко по телефону.