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16 июля, источник: ТАСС

Сборная России по прыжкам в воду во второй половине августа проведет сбор в Сочи

ТАСС, 16 июля. Команда России по прыжкам в воду планирует во второй половине августа провести тренировочный сбор в Сочи. Об этом сообщила главный тренер национальной команды Светлана Моисеева, комментарий которой приводит служба информации Олимпийского комитета России.

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Источник: РИА "Новости"

В данный момент российская сборная по прыжкам в воду находится на втором тренировочном сборе на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Пока мы будем находиться на сборах постоянно, — заявила Моисеева. — По рекомендации министерства спорта продолжительность тренировочных мероприятий — не менее 21 дня с перерывом в одну неделю. Сокращать период сбора до 14 дней не имеет смысла из-за карантина, который полагается проходить спортсменам из регионов. Во второй половине августа мы планируем сменить дислокацию и поехать тренироваться в Сочи на базу “Юг-Спорт”, правда, там нет бассейна, но есть стадионы и спортивные залы, а в нашем периоде подготовки этого вполне достаточно».

Моисеева отметила, что на сегодняшний день практически все ведущие спортсмены смогли приступить к централизованной подготовке. 7 июня на базу «Озеро Круглое» заехали Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Игорь Мялин, Юля Тимошинина, Екатерина Беляева. На втором сборе к ним присоединились Евгений Кузнецов, Руслан Терновой, Кристина Ильиных и Елена Черных. «У себя в регионе тренируются только казанские спортсмены, поскольку с 1 июня у них есть свободный доступ на спортивные сооружения», — сказала главный тренер национальной команды.

Из-за пандемии коронавируса большинство международных соревнований по прыжкам в воду отменены. В октябре-ноябре состоятся всероссийские соревнования «Кубок федерации памяти Анатолия Ларюшкина». «Они проводятся с уклоном на специальную подготовку, где оценивается выполнение базовых прыжков, а также определяется уровень физической подготовленности спортсменов», — заключила Моисеева.

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