Сборная России по прыжкам в воду во второй половине августа проведет сбор в Сочи

Источник: РИА "Новости"

В данный момент российская сборная по прыжкам в воду находится на втором тренировочном сборе на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Пока мы будем находиться на сборах постоянно, — заявила Моисеева. — По рекомендации министерства спорта продолжительность тренировочных мероприятий — не менее 21 дня с перерывом в одну неделю. Сокращать период сбора до 14 дней не имеет смысла из-за карантина, который полагается проходить спортсменам из регионов. Во второй половине августа мы планируем сменить дислокацию и поехать тренироваться в Сочи на базу “Юг-Спорт”, правда, там нет бассейна, но есть стадионы и спортивные залы, а в нашем периоде подготовки этого вполне достаточно».

Моисеева отметила, что на сегодняшний день практически все ведущие спортсмены смогли приступить к централизованной подготовке. 7 июня на базу «Озеро Круглое» заехали Виктор Минибаев, Александр Бондарь, Игорь Мялин, Юля Тимошинина, Екатерина Беляева. На втором сборе к ним присоединились Евгений Кузнецов, Руслан Терновой, Кристина Ильиных и Елена Черных. «У себя в регионе тренируются только казанские спортсмены, поскольку с 1 июня у них есть свободный доступ на спортивные сооружения», — сказала главный тренер национальной команды.