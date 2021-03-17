СК требует арестовать главу федерации по прыжкам в воду Власенко по делу о мошенничестве

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А. В., который проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи просят отправить его под арест до 16 мая», — сказали в суде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о президенте Российской федерации прыжков в воду.
Власенко родился 10 января 1965 года в Москве. Закончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Позднее окончил Российский экономический университет имени Георгия Плеханова. Он является президентом Российской федерации прыжков в воду, Федерации водного поло России и Федерации синхронного плавания России.