СК требует арестовать главу федерации по прыжкам в воду Власенко по делу о мошенничестве

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения в отношении Власенко А. В., который проходит по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователи просят отправить его под арест до 16 мая», — сказали в суде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.