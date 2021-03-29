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29 марта, источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Захаров будет отбираться на Игры в Токио после возобновления карьеры

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров после возобновления карьеры будет отбираться на предстоящие Игры в Токио. Об этом ТАСС рассказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

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Источник: РИА "Новости"

Захаров в ноябре 2019 года объявил о завершении карьеры. Решением уйти из спорта он объяснил пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что стало основанием для его полуторагодичной дисквалификации.

«Думаю, что решение вернуться к тренировкам и к соревновательной деятельности он принял после переноса Олимпийских игр. И это правильное решение. На Кубок мира и чемпионат Европы он не попадает, его дисквалификация заканчивается 22 мая», — сказала Моисеева.

Тренер отметила, что Захаров сможет отобраться на Олимпийские игры, если успешно выступит на чемпионате России, который пройдет с 27 мая по 2 июня в Казани.

2 мая Захарову исполнится 30 лет, помимо золота Игр в прыжках с трехметрового трамплина, он также одержал победу на чемпионате мира 2017 года в синхронных прыжках вместе с Евгением Кузнецовым. На его счету еще шесть серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.

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