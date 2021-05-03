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14:01 (мск), источник: ТАСС

Россиянки получили обе лицензии на Олимпиаду в прыжках в воду с трехметрового трамплина

ТАСС, 3 мая. Российские спортсменки завоевали максимальную квоту — две лицензии — на участие в прыжках в воду с трехметрового трамплина на Олимпийских играх.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник на Кубке мира в Токио, который является последним квалификационным турниром к Олимпиаде, прошли полуфиналы в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Женская сборная Россия завоевала вторую лицензию благодаря перераспределению лицензий между командами, которые ранее не получили максимальную квоту. Россиянка Мария Полякова стала 20-й, пропустив вперед семь ранее квалифицировавшихся спортсменок, что позволило ей завоевать вторую лицензию для страны.

Первую лицензию на чемпионате Европы 2019 года для России завоевала Кристина Ильиных.

Кубок мира завершится во вторник. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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