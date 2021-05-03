Россиянки получили обе лицензии на Олимпиаду в прыжках в воду с трехметрового трамплина

В понедельник на Кубке мира в Токио, который является последним квалификационным турниром к Олимпиаде, прошли полуфиналы в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Женская сборная Россия завоевала вторую лицензию благодаря перераспределению лицензий между командами, которые ранее не получили максимальную квоту. Россиянка Мария Полякова стала 20-й, пропустив вперед семь ранее квалифицировавшихся спортсменок, что позволило ей завоевать вторую лицензию для страны.