Китаянка Ши завоевала золото ОИ в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Полякова — 10-я

В финале она набрала 383,50 балла. Второй стала соотечественница Ши — Хань Ван, в её активе 348,75 балла. Тройку призёров замкнула американка Криста Палмер (343,75).

Единственная россиянка, отобравшаяся в финал, Мария Полякова заняла 10-ю строчку итоговой таблицы. В сумме за 5 прыжков получила 284,05 балла.

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