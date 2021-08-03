Кузнецов вышел в финал в Олимпийских игр прыжках в воду с трехметрового трамплина
Россиянин Евгений Кузнецов вышел в финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх в Токио.
Россиянин Евгений Кузнецов вышел в финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх в Токио.
31-летний спортсмен показал 5-й результат и набрал баллов после шести попыток 453,85 балла.
Всего в финал проходит 12 участников. Кузнецов остался единственным представителем России в этом виде после того, как по итогам квалификационных прыжков в полуфинал не попал Никита Шлейхер. Финал состоится 3 августа в 9:00 (мск).
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин. 3 метра