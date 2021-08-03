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05:59 (мск), источник: Матч ТВ

Кузнецов вышел в финал в Олимпийских игр прыжках в воду с трехметрового трамплина

Россиянин Евгений Кузнецов вышел в финал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх в Токио.

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Источник: Reuters

31-летний спортсмен показал 5-й результат и набрал баллов после шести попыток 453,85 балла.

Всего в финал проходит 12 участников. Кузнецов остался единственным представителем России в этом виде после того, как по итогам квалификационных прыжков в полуфинал не попал Никита Шлейхер. Финал состоится 3 августа в 9:00 (мск).

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин. 3 метра

  1. Сыи Се (Китай) — 543,45 балла
  2. Цзунъюань Ван (Китай) — 540,50
  3. Джек Лафер (Великобритания) — 479,25
    …5. Евгений Кузнецов (Россия) — 453,85
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