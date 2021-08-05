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5 августа, источник: ТАСС

Китаянка Цюань Хунчань в 14 лет стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в воду с вышки

Второе место заняла ее соотечественница, 15-летняя Чэнь Юйси, третье — 29-летняя австралийка Мелисса Ву.

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Источник: AFP 2021

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Китаянка Цюань Хунчань завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

Результат 14-летней спортсменки составил 466,20 балла. Второе место заняла ее соотечественница, 15-летняя Чэнь Юйси (425,40), третье — 29-летняя австралийка Мелисса Ву (371,40). Россиянка Юлия Тимошинина в финале заняла предпоследнее, 11-е место (263,00).

Цюань Хунчань в октябре прошлого года в 13 лет стала чемпионкой Китая. Она является самой молодой представительницей китайской делегации в Токио.

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Тимошининой 23 года, на ее счету серебряная медаль чемпионата мира в командных соревнованиях и три победы на чемпионатах Европы.

Первое место в медальном зачете занимает команда Китая (33 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), второе — сборная США (27−34−24), третье — Японии (21−7−13), четвертое — Австралии (17−4−18), пятое — России (15−21−19).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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