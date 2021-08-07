Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.08
Эльче
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
16.08
Вильярреал
Гранада
00
Футбол. Премьер-лига
16.08
Сочи
Химки
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Брённбю
Футбол. Еврокубки
22:00
Шериф
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Шахтер Д
Все события
Фоторепортажи
11Глушаков отменил дебютную победу Семина в «Ростове»
30Ничья «Локо» и «Зенита»
7 августа, источник: ТАСС

Прыгун в воду Минибаев обновит татуировку после удачного выступления на Олимпиаде в Токио

На спине россиянина изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев обновит свою олимпийскую татуировку по случаю успешного выступления на Играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам в субботу после окончания индивидуальных соревнований в прыжках с десятиметровой вышки.

Читайте также
Из Украины в Россию — ради девушки. Как Бондарь обрел и любовь, и медаль Олимпиады-2020

Минибаев в индивидуальных соревнованиях занял пятое место, еще один российский спортсмен Александр Бондарь — четвертое. Вместе они завоевали олимпийскую бронзу в синхронных прыжках.

«По приезде, как только утихомирится вся суматоха, сделаю, — сказал Минибаев о планах обновить татуировку на спине. — Когда в Электростали ехал в бассейн, захотел сделать татуировку с кольцами, но оригинальную, чтобы не была похожа на остальные. Перед бассейном был футбольный стадион с таким знаком. Подумал, что смотрится прикольно, поэтому такую и сделал».

«К уже имеющейся татуировке просто добавится еще одна надпись», — пояснил он.

На спине Минибаева изображен значок Олимпийского комитета России, под которым указаны названия двух предыдущих Игр, в которых он принимал участие, — в Лондоне и в Рио-де-Жанейро.

34
фотографии
34
фотографии
34
фотографии
Олимпиада в Токио: все чемпионы 7 августа

«Я очень доволен выступлением [в Токио], в том числе в индивидуальном соревновании, потому что вчера в предварительном у меня ужас творился, я был шоке и не понимал, что творится. Сегодня с утра [в полуфинале] было лучше, в финале — отпрыгал еще лучше. Уезжать отсюда с медалью — большое счастье, с третьей моей Олимпиады я ее все же увожу», — добавил спортсмен.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Карпин: Прошу поддержать ребят. Если надо хейтить — давайте меня
Орлов: Дзюба никакой, Соболев деградирует. Логичное решение
Карпин прав по Дзюбе и Соболеву, но у России дыра в опорной зоне
2+1 c "Химками". Ивелин Попов блестяще вернулся после травмы
Стало известно, за какую сумму ЦСКА отпустит Влашича в «Милан»
Ляич отказался переходить в московский «Спартак» из-за девушки
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь