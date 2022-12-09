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9 декабря, источник: МК.RU Санкт-Петербург

Петербург примет чемпионат России по прыжкам в воду в 2023 году

Столетие чемпионата России по прыжкам в воду отметят в Петербурге в 2023 году. Северная столица примет первенство в память о том, что именно здесь оно состоялось в первый раз.

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Источник: AP 2022

«Решили провести чемпионат России в Санкт‑Петербурге, потому что первый в истории чемпионат страны состоялся именно там», — цитирует президента российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислава Дружинина 78.ru.

Также в планах проведение еще двух турниров — Кубка России в конце января и Кубка Евразийских стран. В настоящий момент решается, где именно они будут проходить. Кроме того, запланировано международное соревнование.

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