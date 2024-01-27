Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Удинезе
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо М
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:15
Лас-Пальмас
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия М
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
Бостон
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Монако
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Сент-Луис
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Лос-Анджелес
51
Хоккей. НХЛ
28.01
Виннипег
Торонто
Хоккей. НХЛ
28.01
Детройт
Вегас
Хоккей. НХЛ
28.01
Каролина
Аризона
Хоккей. НХЛ
28.01
Оттава
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.01
Питтсбург
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.01
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
28.01
Айлендерс
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Флорида
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Вегас
25
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
15Великий Кайзер
15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские прыгуны в воду не выступят на ОИ из-за дискриминационных условий

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские прыгуны в воду не будут выступать на Олимпийских играх в Париже из-за дискриминационных условий, сообщил в своем Telegram-канале президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который пройдет в феврале и является последним отборочным соревнованием на Олимпиаду-2024», — написал Дружинин.

«Чемпионы России и обладатели Кубка России, победители европейских и мировых первенств, которые имели полное право участвовать в отборочном турнир и завоевать путевку на Олимпиаду, не могут поехать на соревнования, так как состоят в обществах “Динамо”, ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами. Направлять спортсменов другого уровня нет смысла. Это нарушение спортивного принципа и создание угрозы для их безопасности. Международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и претендуют на общемировой статус, но предпочитают политические решения для отбора своих участников, очень быстро потеряют свой вес и значение в мире спорта. Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути», — подчеркнул он.

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры 2024 года в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

 Ударилась головой и продолжила программу: почему судьи плюют на фигуристов
'Танец смерти': почему спортсмены жертвуют собой и не могут иначе
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь