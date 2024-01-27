Российские прыгуны в воду не выступят на ОИ из-за дискриминационных условий

«Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения. Поэтому мы не стали заявляться на чемпионат мира в Дохе, который пройдет в феврале и является последним отборочным соревнованием на Олимпиаду-2024», — написал Дружинин.

«Чемпионы России и обладатели Кубка России, победители европейских и мировых первенств, которые имели полное право участвовать в отборочном турнир и завоевать путевку на Олимпиаду, не могут поехать на соревнования, так как состоят в обществах “Динамо”, ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами. Направлять спортсменов другого уровня нет смысла. Это нарушение спортивного принципа и создание угрозы для их безопасности. Международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и претендуют на общемировой статус, но предпочитают политические решения для отбора своих участников, очень быстро потеряют свой вес и значение в мире спорта. Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути», — подчеркнул он.