Докопаются, как к русским фигуристкам? Китайский прыгун выиграл чемпионат мира в 13 лет

Катар и Ближний Восток в целом полюбили проводить спортивные мероприятия. Только что в Саудовской Аравии прошли «Дакар» и матч команд Месси и Роналду, а теперь маленький Катар вслед за чемпионатом мира по футболу проводит параллельно футбольный Кубок Азии и чемпионат мира по водным видам спорта. Турнир отдали этой стране еще в 2023-м, но коронавирус привел к смещению предыдущих чемпионатов и всячески мешал собраться лучшим людям воды в мире.

Поэтому чемпионат мира по летнему виду спорта проходит зимой — и еще является этапом олимпийского отбора. У России был лишь один спортсмен с нейтральным статусом — пловец Иван Гирев. Но до чемпионата мира не доехал никто.

Победа китайского ребенка

Зато доехали китайцы — и сходу захватили лидерство в медальном зачете благодаря прыжкам в воду, пока не началась плавательная программа. Причем состав их чемпионов мира оказался как минимум необычным.

В соревнованиях на 10-метровой вышке победили Чжан Цзяци и Хуан Цзяцзе. Первому 19 лет, а второму… 13! Это один из самых молодых чемпионов в истории. Для прыжков в воду подобное вундеркиндство совершенно не в новинку. Четырехкратная олимпийская чемпионка Фу Минся первый чемпионат мира выиграла в 12 лет, Олимпиаду в Барселоне 1992 года — в 13. Британец Том Дэйли в 13 стал самым юным чемпионом Европы в индивидуальных соревнованиях. В 2019-м тот же титул в 13 лет взял украинец Алексей Середа, перебив рекорд Дэйли. Китаянка Юйси Чэнь пять лет назад в 13 выиграла чемпионат мира.

Короче, история обычная, да и не только в этом виде спорта. В том же скейтборде на Олимпиаде выиграла 13-летняя Момидзи Нисия, а в другой дисциплине серебро завоевала 12-летняя Кокона Хираки. На прошедших летом X Games в призеры попала 10-летняя Риз Нельсон из Канады. Она вполне может выиграть Олимпиаду в Париже.

Двойные стандарты поневоле

Наверное, это нормально — когда жизнь ускоряется и дети взрослеют раньше, им не надо вставлять палки в колеса (когда речь о скейтборде — уж точно). И крики «они же дети!» тут ни к чему. Ту же участницу Олимпиады Камилу Валиеву судили в CAS как взрослую — ровно так и было написано в решении третейского суда. Да, она приехала не на школьную олимпиаду «Медвежонок», а на взрослую в Пекине.

Очевидно, в прыжках в воду как сложнокоординационном виде спорта юность помогает. Ценз здесь — 14 лет, но можно выступать в 13, если тебе исполнится 14 в том же году. Но китайцев в спортивной гимнастике, к примеру, ловили на переписывании даты рождения. Дун Фансяо выиграла олимпийскую командную бронзу в Сиднее-2000, но спустя 10 лет ее обнаружили в документах с другой датой рождения, на три года позже. У Китая отобрали медаль. Сейчас в гимнастике можно выступать с 16, возраст поднимает дважды.

Непонятно одно — почему в фигурном катании победы 15-летних девушек настораживают, вызывают сожаления и призывы поменять правила, а победы 13-летних в другом виде спорта считаются нормой. Понятно, в каждом виде спорта есть федерация, прерогатива которой определять возрастной ценз. Качайте мускулы и влияйте на руководство в своем виде спорта.

В фигурном катании планку уже подняли до 17 лет, якобы во имя удлинения карьеры и ради заботы о физическом и психологическом здоровье. Хотя пока кажется — ничто не продлевает карьеры так хорошо, как отстранение россиян. У остальных девушек появился смысл соревноваться. И все же чем отличается один олимпийский вид спорта (скейтборд) от другого (фигурного катания)? Одному просто повезло установить такие правила, а другому — иные, хотя норвежская фигуристка Соня Хени век назад выигрывала в 10−11 лет.