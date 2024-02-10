100-летний дайвер прыгнул с вышки на чемпионате мира. Он получил золото и расплакался

В чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Дохе, принял участие уникальный прыгун в воду.

Иранец Таги Аскари под аплодисменты трибун отправился в полет в бассейн с вышки. И это несмотря на то, что недавно этот спортсмен отметил столетний юбилей. Конечно, сейчас ему не выставляли оценок — попытка была оформлена вне конкурса. Однако спортивная форма и смелость Таги достойны восхищения.

Аскари дебютировал на международных соревнованиях в 1951 году в Дели. На первых Азиатских играх, которые прошли в Индии, он завоевал бронзовую медаль на трехметровом трамплине и серебро на 10-метровой вышке.

Источник: FINA

По признанию ветерана, прыжки в воду были для него любимым занятием с юного возраста. Благодаря им он получил возможность зарабатывать и помогать семье, увидеть мир. Спортивную карьеру Таги Аскари завершил в 41 год, в очередной раз завоевав золотую медаль чемпионата Ирана.

Источник: FINA

В 1974 году перед Азиатскими играми в Тегеране 50-летний ветеран решил вернуться в бассейн. Он приступил к тренировкам, надеясь выступить на домашнем турнире. Его мечта оказалась неосуществленной. Аскари увидел выступления китайских прыгунов и решил отказаться от своей затеи. Чемпион не хотел проигрывать на родине.

Источник: FINA

Спустя 50 лет Таги Аскари все же принял участие в крупном международном турнире. На чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе его пригласили в качестве почетного гостя. Однако такая роль не слишком понравилась спортсмену, и он решил, как говорится, тряхнуть стариной.

Под бурные аплодисменты Таги Аскари нырнул с метровой вышки в бассейн.

После своего выступления самый возрастной участник чемпионата мира по водным видам спорта получил настоящую золотую медаль соревнований.