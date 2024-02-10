Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
21:00
Монреаль
Даллас
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Бавария
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Интер
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Страсбур
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Осасуна
01
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Борнмут
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Брентфорд
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Дармштадт
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бохум
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Хайденхайм
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Лацио
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Локомотив
Б
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Вильярреал
11
Хоккей. НХЛ
11.02
Флорида
Колорадо
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Эвертон
20
Хоккей. НХЛ
11.02
Виннипег
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
11.02
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
11.02
Коламбус
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
11.02
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
11.02
Филадельфия
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Спартак
14
Хоккей. НХЛ
11.02
Нэшвилл
Аризона
Хоккей. НХЛ
11.02
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

100-летний дайвер прыгнул с вышки на чемпионате мира. Он получил золото и расплакался

Слезы счастья и медаль самого возрастного в мире прыгуна с трамплина.

Наверх
Источник: Reuters

В чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Дохе, принял участие уникальный прыгун в воду.

Источник: Reuters

Иранец Таги Аскари под аплодисменты трибун отправился в полет в бассейн с вышки. И это несмотря на то, что недавно этот спортсмен отметил столетний юбилей. Конечно, сейчас ему не выставляли оценок — попытка была оформлена вне конкурса. Однако спортивная форма и смелость Таги достойны восхищения.

Источник: Reuters

Аскари дебютировал на международных соревнованиях в 1951 году в Дели. На первых Азиатских играх, которые прошли в Индии, он завоевал бронзовую медаль на трехметровом трамплине и серебро на 10-метровой вышке.

Источник: FINA

По признанию ветерана, прыжки в воду были для него любимым занятием с юного возраста. Благодаря им он получил возможность зарабатывать и помогать семье, увидеть мир. Спортивную карьеру Таги Аскари завершил в 41 год, в очередной раз завоевав золотую медаль чемпионата Ирана.

Источник: FINA

В 1974 году перед Азиатскими играми в Тегеране 50-летний ветеран решил вернуться в бассейн. Он приступил к тренировкам, надеясь выступить на домашнем турнире. Его мечта оказалась неосуществленной. Аскари увидел выступления китайских прыгунов и решил отказаться от своей затеи. Чемпион не хотел проигрывать на родине.

Источник: FINA

Спустя 50 лет Таги Аскари все же принял участие в крупном международном турнире. На чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе его пригласили в качестве почетного гостя. Однако такая роль не слишком понравилась спортсмену, и он решил, как говорится, тряхнуть стариной.

Источник: Reuters

Под бурные аплодисменты Таги Аскари нырнул с метровой вышки в бассейн.

После своего выступления самый возрастной участник чемпионата мира по водным видам спорта получил настоящую золотую медаль соревнований.

И неожиданно для всех расплакался на пьедестале.

Источник: Reuters
 Такер Карлсон и интервью Владимира Путина: где смотреть видео и когда выйдет
«Последней каплей было, когда знакомые написали: «Ты не мужчина». Задержанный за убийство Мутаева рассказал свою версию событий
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь