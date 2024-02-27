Прыгунья в воду Пахалина включена в Международный зал славы плавания

Церемония пройдёт 4—5 октября в городе Форт-Лодердейл (США). Об этом сообщает сайт Российской федерации прыжков в воду.

Спортсменка является обладательницей золота Олимпийских игр в Сиднее и бронзовым призёром Олимпиады в Афинах. Трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпиона Европы. Всего за карьеру, участвуя в трёх Олимпиадах, Пахалина заработала пять медалей, что является абсолютным рекордом для отечественных прыжков в воду.