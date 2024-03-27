Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду
World Aquatics одобрила смену гражданства для атлета на канадское 13 февраля 2024 года.
World Aquatics одобрила смену гражданства для атлета на канадское 13 февраля 2024 года.
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прыгун в воду Виктор Повзнер, выступавший за сборную России на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште, получил спортивное гражданство Канады и теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).
«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — сообщил сотрудник пресс-службы международной федерации.
Повзнеру 22 года, он родился в канадском Торонто в семье российских тренеров. В 2018 году спортсмен стал победителем юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады, после чего принял решение переехать в Россию. В 2021 году, выступая как российский спортсмен, он занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина. На внутрироссийских соревнованиях Повзнер представлял Московскую область, не раз становился призером чемпионатов и кубка страны.
В 2022 году спортсмен, имеющий двойное гражданство, вернулся в Канаду. На летнем чемпионате Канады — 2023 по прыжкам в воду он выиграл две золотые медали в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов.