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10:21 (мск), источник: ТАСС

Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду

World Aquatics одобрила смену гражданства для атлета на канадское 13 февраля 2024 года.

Источник: AFP 2023

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прыгун в воду Виктор Повзнер, выступавший за сборную России на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште, получил спортивное гражданство Канады и теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — сообщил сотрудник пресс-службы международной федерации.

Повзнеру 22 года, он родился в канадском Торонто в семье российских тренеров. В 2018 году спортсмен стал победителем юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады, после чего принял решение переехать в Россию. В 2021 году, выступая как российский спортсмен, он занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина. На внутрироссийских соревнованиях Повзнер представлял Московскую область, не раз становился призером чемпионатов и кубка страны.

В 2022 году спортсмен, имеющий двойное гражданство, вернулся в Канаду. На летнем чемпионате Канады — 2023 по прыжкам в воду он выиграл две золотые медали в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов.

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