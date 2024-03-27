Представлявший Россию прыгун в воду Повзнер будет выступать за Канаду

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прыгун в воду Виктор Повзнер, выступавший за сборную России на чемпионате Европы 2021 года в Будапеште, получил спортивное гражданство Канады и теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

Повзнеру 22 года, он родился в канадском Торонто в семье российских тренеров. В 2018 году спортсмен стал победителем юниорского чемпионата мира в синхронных прыжках с трамплина в составе сборной Канады, после чего принял решение переехать в Россию. В 2021 году, выступая как российский спортсмен, он занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина. На внутрироссийских соревнованиях Повзнер представлял Московскую область, не раз становился призером чемпионатов и кубка страны.