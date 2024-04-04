Член олимпийской сборной Франции смешно опозорился на глазах у Макрона, упав с трамплина во время прыжка в воду

«Все нормально. Крови было немного, но это несерьезно. Это не помешает мне пойти на тренировку сегодня днем.



Я поскользнулся перед президентом, перед всей Францией. Я получаю сообщения, это невозможно… Но получайте удовольствие, пришло время похвастаться мной, потому что я заслуживаю вау», — сказал спортсмен в соцсетях.