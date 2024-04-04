Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
Оренбург
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Трактор
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
5.04
Вашингтон
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
5.04
Коламбус
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
5.04
Монреаль
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.04
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
5.04
Виннипег
Калгари
Хоккей. НХЛ
5.04
Миннесота
Колорадо
Хоккей. НХЛ
5.04
Нэшвилл
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
5.04
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
Все события
19:27 (мск), источник: Sport24

Член олимпийской сборной Франции смешно опозорился на глазах у Макрона, упав с трамплина во время прыжка в воду

Сегодня, 4 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил открытие Олимпийского водного центра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церемония сопровождалась выступлением трех французских прыгунов воду, среди которых был член олимпийской сборной Франции (в Токио) Алексис Жандар.

Жандар не смог исполнить синхроный прыжок в воду, смешно упав прямо на глазах президента.

«Все нормально. Крови было немного, но это несерьезно. Это не помешает мне пойти на тренировку сегодня днем.

Я поскользнулся перед президентом, перед всей Францией. Я получаю сообщения, это невозможно… Но получайте удовольствие, пришло время похвастаться мной, потому что я заслуживаю вау», — сказал спортсмен в соцсетях.

Читайте также от «Sport24»
Жена хоккеиста ЦСКА снялась в горячей фотосессии: «Надеюсь, журнал MAXIM свяжется со мной»
«Фоткаю наряды перед выходом, чтобы отец одобрил и отпустил из дома». Русская фигуристка Станислава Константинова
Фигуристка Елизавета Нугуманова: «Я получила сегодня новое очень красивое вечернее платье. Шикарный образ»
Жену русского хоккеиста сравнили со звездой «18+» из-за новых фото. Ее ответ: «Иногда. В основном приличная жена»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь