Член олимпийской сборной Франции смешно опозорился на глазах у Макрона, упав с трамплина во время прыжка в воду
Сегодня, 4 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил открытие Олимпийского водного центра.
Сегодня, 4 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон посетил открытие Олимпийского водного центра.
Церемония сопровождалась выступлением трех французских прыгунов воду, среди которых был член олимпийской сборной Франции (в Токио) Алексис Жандар.
Жандар не смог исполнить синхроный прыжок в воду, смешно упав прямо на глазах президента.
«Все нормально. Крови было немного, но это несерьезно. Это не помешает мне пойти на тренировку сегодня днем.
Я поскользнулся перед президентом, перед всей Францией. Я получаю сообщения, это невозможно… Но получайте удовольствие, пришло время похвастаться мной, потому что я заслуживаю вау», — сказал спортсмен в соцсетях.