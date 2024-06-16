Шлейхер завоевал золото Игр БРИКС в прыжках в воду с трамплина | Источник:

Шлейхер набрал в сумме всех попыток 529,80 балла. Второе место занял Хесус Гонсалес из Венесуэлы (434,20). Еще один представитель России, Александр Черепахин (430,35), стал третьим.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.