Шлейхер завоевал золото Игр БРИКС в прыжках в воду с трамплина
КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянин Никита Шлейхер стал победителем соревнований по прыжкам в воду с трамплина на высоте 3 метра в рамках Игр БРИКС в Казани.
КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянин Никита Шлейхер стал победителем соревнований по прыжкам в воду с трамплина на высоте 3 метра в рамках Игр БРИКС в Казани.
Шлейхер набрал в сумме всех попыток 529,80 балла. Второе место занял Хесус Гонсалес из Венесуэлы (434,20). Еще один представитель России, Александр Черепахин (430,35), стал третьим.
Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.