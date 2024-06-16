17:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шлейхер завоевал золото Игр БРИКС в прыжках в воду с трамплина

КАЗАНЬ, 16 июн — РИА Новости. Россиянин Никита Шлейхер стал победителем соревнований по прыжкам в воду с трамплина на высоте 3 метра в рамках Игр БРИКС в Казани.

Шлейхер завоевал золото Игр БРИКС в прыжках в воду с трамплина | Источник: Спорт РИА Новости

Шлейхер набрал в сумме всех попыток 529,80 балла. Второе место занял Хесус Гонсалес из Венесуэлы (434,20). Еще один представитель России, Александр Черепахин (430,35), стал третьим.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях принимают участие около 5 тысяч спортсменов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

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