«Уже съездили в Токио без флага и гимна, еще раз — не стоит того»

Выступление на Олимпийских играх без флага и гимна считает неприемлемым золотой призер Игр БРИКС в прыжках в воду Никита Шлейхер. По его словам, такой опыт уже был на Играх в Токио, и выглядело это странно.

В интервью «Известиям» 26-летний спортсмен оценил организацию уровень Игр, проходящих в его родном городе, рассказал о жизни прыгунов в воду в условиях двухлетнего отстранения от международных соревнований и заявил, что рассчитывает принять участие в будущих Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе. На прошедших соревнованиях в Казани двукратный чемпион Европы выиграл золото в синхронных прыжках с трамплина совместно с Евгением Кузнецовым, а также золото в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина и серебро в прыжках с вышки.

— Как вам организация на Играх БРИКС?

— Как и на всех стартах международных. Все хорошо.

— Тяжело себя настраивать на такие соревнования, когда в них очень мало участников, как в прыжках в воду?

— Обычные соревнования. Настроиться на них не составляло труда. Да, конкуренция была только между нами, но она мотивировала выступать как можно лучше. Поэтому постарался уверенно и достойно сделать свое дело.

— Как-то по-особенному готовились к Играм БРИКС, учитывая то, как шумно анонсировались эти соревнования?

— У нас подготовки как таковой не было, потому что за неделю до Игр БРИКС был чемпионат России. Тоже в Казани. И вот к нему готовились максимально серьезно. Тем более, там высокая конкуренция. И там же отбор на Игры БРИКС. Вся подготовка к чемпионату России в итоге сказалась и на Играх БРИКС. Но получилось так, что отобраться туда было тяжелее, чем выступить на них.

— Чемпионат России выше уровнем?

— Однозначно. Там отобрались все лучшие российские прыгуны в воду, среди которых надо было отобрать тех, кто выступит на Играх БРИКС.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241412&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Будете следить за Олимпиадой в Париже?

— Буду. За прыжками в воду буду.

— Кого считаете фаворитами Олимпиады в прыжках в воду?

— Да сложно сказать. На Олимпиаде другие соревнования — там может произойти все, что угодно. И выиграть может кто угодно.

— Следите за ситуацией с возможным переносом на следующий год Игр Дружбы?

— Нет. Как скажут — так и будет. От меня тут ничего не зависит.

— За два года отстранения от международных соревнований насколько удается восполнять отсутствие возможности участвовать в них за счет внутреннего календаря?

— Нам календарь заполнили другими соревнованиями. Внутрироссийскими или теми же Играми БРИКС, которые имеют международный статус. Так что без возможности выступать мы не остаемся. Просто нет таких масштабных стартов вроде Олимпиады, чемпионатов мира или Европы.

— Уровень чемпионатов мира и Европы просел без российских прыгунов в воду?

— Уровень подупал немножко, потому что раньше суммы баллов были другие. Но как бы мы смогли там выступить, сказать сложно. Нужно ехать туда и выступать, уже на практике сравнивая с нынешними лидерами этих соревнований.

— Обидно, что на Играх БРИКС не было китайцев?

— Да.

— Насколько ажиотаж от соревнований подскочил бы, участвуй от Китая даже не самые сильнейшие их прыгуны в воду?

— Да трибуны и так были полными на соревнованиях прыгунов в воду. Много зрителей пришло. Тут вопрос в конкуренции. Она с китайцами была бы совершенно другая. Даже с не самыми сильными китайцами — понятно, что их лидеры сейчас готовятся к Олимпиаде. Но борьба была бы у нас уже не друг с другом между россиянами. Так как китайцы всегда считаются фаворитами, мы бы с ними с большим интересом конкурировали.

— Когда в последний раз с ними пересекались?

— Были в прошлом году студенческие игры (Международный фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге — «Известия»), куда китайцы тоже приезжали. Мы прыгали с ними. Но это не тот уровень китайцев, который от них выступает на главных соревнованиях вроде Олимпийских играх и чемпионатов мира. Не лидеры их сборной.

— С теми китайцами, которые приезжали в прошлом году, конкурировать было сложно?

— (отрицательный жест головой).

— Надеетесь еще посоревноваться с их лидерами?

— Да посмотрим. Я пока уже привык к тому, что есть.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241530&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Нацелены попасть на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе?

— Да, конечно. Я точно не собираюсь заканчивать карьеру спортсмена. Мне 26 лет всего.

— Верите, что туда допустят российских спортсменов?

— Повторюсь, привык к тому, что есть. Как скажут — так и будет. Мы готовы в любое время соревноваться и бороться за первые места.

— В какой момент поняли, что путь на Олимпиаду в Париже вам закрыт?

— Нам сразу сказали, что для нас закрыта дорога, пока все не утихомирится.

— Даже про нейтральный статус речи не шло?

— Я даже не рассматривал этот вариант.

— В смысле понимали, что нет шансов поехать под нейтральным флагом? Или потому что не хотели ехать под ним?

— Потому что я за Россию выступаю. Без флага, без гимна… Мы так съездили на Олимпиаду в Токио. Еще раз так ехать… Это не стоит того.

— Это угнетало?

— Да нет. Просто все ходят с символикой, а мы без. И без гимна. Как-то это было странно.

— Ущербно чувствовали себя?

— Да не то, чтобы ущербно. Просто некомфортно.

— По вашим ощущениям, за два года бана российские прыжки в воду сохранили свой уровень?

— Однозначно то, что появляются молодые ребята, которые нас подпирают. Есть талантливые парни. А так мы с Женей (Евгением Кузнецовым — «Известия») по-прежнему соревнуемся друг с другом.