Чемпионка Олимпиады заявила, что вернется из США «на нормальную зарплату»

«Я бы с удовольствием стала тренировать, но в Америке надо подстраиваться под определенные условия. Есть возможность тренировать в школе, но это начинающий уровень. Если бы в России предложили нормальную зарплату, то я с удовольствием переехала бы в Москву — обожаю этот город», — сказала 47-летняя Пахалина.