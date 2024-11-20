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Чемпионка Европы Клюева получила нейтральный статус

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Ульяна Клюева получила разрешение на выступление в международных турнирах под нейтральным флагом.

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом размещена на официальном ресурсе Судебного органа подразделения по честности в водных видах спорта (AQIU), которое действует под эгидой Международной федерации плавания (World Aquatics).

Нейтральный статус также получил чемпион России Григорий Иванов и победительница Игр БРИКС Надежда Трифонова, которая выиграла золото в паре с Клюевой в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, установив при этом ряд условий, включая возможность выступления только в индивидуальных дисциплинах. Однако 8 октября портал SwimSwam опубликовал предполагаемый документ World Aquatics с обновленными правилами допуска нейтральных атлетов на международные турниры. В этом документе, в отличие от предыдущей версии, не упоминался запрет на участие российских спортсменов в командных соревнованиях.