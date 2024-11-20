Чемпионка Европы Клюева получила нейтральный статус

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, установив при этом ряд условий, включая возможность выступления только в индивидуальных дисциплинах. Однако 8 октября портал SwimSwam опубликовал предполагаемый документ World Aquatics с обновленными правилами допуска нейтральных атлетов на международные турниры. В этом документе, в отличие от предыдущей версии, не упоминался запрет на участие российских спортсменов в командных соревнованиях.