Саутин и Гальперин получили нейтральный статус World Aquatics

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член президиума Федерации водных видов спорта России Дмитрий Саутин и вице-президент организации Глеб Гальперин получили нейтральный статус Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).
Они получили нейтральный статус 31 марта и теперь могут присутствовать на соревнованиях по прыжкам в воду в качестве вспомогательного персонала.
Саутин является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом Европы. Гальперин дважды выигрывал бронзу Олимпийских игр и по два раза становился чемпионом мира и Европы.
Ранее World Aquatics обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.