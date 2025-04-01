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Саутин и Гальперин получили нейтральный статус World Aquatics

Российские пловцы Саутин и Гальперин получили нейтральный статус World Aquatics.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член президиума Федерации водных видов спорта России Дмитрий Саутин и вице-президент организации Глеб Гальперин получили нейтральный статус Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), сообщается на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

Они получили нейтральный статус 31 марта и теперь могут присутствовать на соревнованиях по прыжкам в воду в качестве вспомогательного персонала.

Саутин является двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом Европы. Гальперин дважды выигрывал бронзу Олимпийских игр и по два раза становился чемпионом мира и Европы.

Ранее World Aquatics обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.