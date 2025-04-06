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Шлейхер и Терновой завоевали бронзу в прыжках с вышки на этапе КМ в Мексике

Россияне Шлейхер и Терновой стали третьими в прыжках в воду с вышки на этапе КМ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали бронзу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на этапе Кубка мира в Гвадалахаре (Мексика).

Российские спортсмены показали результат 400,32 балла. Первое место заняли китайцы Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун (449,49 балла), вторыми стали представители Мексики Рандал Вильярс Вальдес и Кевин Берлин Рейес (435,45).

Первый этап Кубка мира завершится 7 апреля.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.