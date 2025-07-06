Прыгуны в воду Пустовалов и Кансо завоевали золото в Италии

Ранее Кансо и Мария Бруенок завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки. У мужчин в аналогичной дисциплине Пустовалов и Сандро Рогава выиграли бронзовые награды. На счету Кансо также бронза в прыжках в воду с вышки. Виталия Королева и Фролова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.