Прыгуны в воду Пустовалов и Кансо завоевали золото в Италии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россияне Марк Пустовалов и Елизавета Кансо заняли первое место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки на турнире в Больцано (Италия).
Пустовалов и Кансо набрали 275,10 балла. Вторыми стали представители Германии Джаззель Айкерман и Том Вальдштайнер (238,59).
Также Кансо, Пустовалов, Александр Черепахин и Виктория Фролова заняли третье место в смешанных командных соревнованиях с результатом 342,55 балла. Золото завоевала команда США (364,85), серебро — сборная Канады (345,10).
Ранее Кансо и Мария Бруенок завоевали золото в синхронных прыжках в воду с вышки. У мужчин в аналогичной дисциплине Пустовалов и Сандро Рогава выиграли бронзовые награды. На счету Кансо также бронза в прыжках в воду с вышки. Виталия Королева и Фролова стали вторыми в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.
Соревнования в Больцано завершатся в воскресенье. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.