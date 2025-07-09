Дегтярев встретился с президентом Международной федерации гребного спорта

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале подвел итоги встречи с президентом Международной федерации гребного спорта (World Rowing) французом Жан-Кристофом Ролланом, отметив, что обе стороны подтвердили сохранение диалога и добрые отношения.
«На встрече с членом Международного олимпийского комитета, президентом Международной федерации гребного спорта Жан-Кристофом Ролланом подтвердили сохранение добрых отношений и диалога с Олимпийским комитетом России и Федерацией гребного спорта России. Мы активно готовим наших гребцов к предстоящим международным соревнованиям 2025 года», — написал Дегтярев. «Пригласил господина Роллана в сентябре прилететь на Восточный экономический форум во Владивосток. Во время его проведения в акватории Амурского залива Японского моря пройдет традиционная Международная регата. Участие в ней примут спортсмены из более чем 10 стран. Поздравил Жан-Кристофа Роллана с избранием в состав совета Ассоциации летних олимпийских международных федераций. Уверен, что благодаря огромному опыту в спорте он привнесет новый импульс в развитие ассоциации», — добавил он.
Ранее Дегтярев сообщил, что прилетел в Швейцарию для серии международных встреч. Во вторник он заявил о состоявшихся переговорах с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и исполнительным директором Международной федерации университетского спорта (FISU) Маттиасом Ремундом в Лозанне.