Ильиных вышла в финал ЧМ в прыжках в воду с метрового трамплина

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Двукратная чемпионка Европы россиянка Кристина Ильиных вышла в финал в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Ильиных показала результат 244,7 балла и заняла десятое место в предварительном раунде. Россиянка Виктория Фролова (214 баллов) стала 33-й и завершила выступление.
Лучший результат в предварительном раунде показала трехкратная чемпионка мира австралийка Мэддисон Кини (301,75).
Финал соревнований состоится позже в субботу.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.