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Фокин занял восьмое место в прыжках в воду на ЧМ в Сингапуре

Фокин стал восьмым в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ в Сингапуре.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянин Геннадий Фокин занял восьмое место в соревнованиях прыгунов в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Победителем соревнований стал китаец Чжэн Цзююань, набравший 443,70 балла. Второе место занял мексиканец Осмар Ольвера (429,60), третьим стал представитель Китая Янь Сыюй (405,50).

В активе 23-летнего Фокина по итогам шести прыжков 381,00 балла.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.