Фокин занял восьмое место в прыжках в воду на ЧМ в Сингапуре

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Россиянин Геннадий Фокин занял восьмое место в соревнованиях прыгунов в воду с метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Победителем соревнований стал китаец Чжэн Цзююань, набравший 443,70 балла. Второе место занял мексиканец Осмар Ольвера (429,60), третьим стал представитель Китая Янь Сыюй (405,50).
В активе 23-летнего Фокина по итогам шести прыжков 381,00 балла.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.