Сборная Канады по конному спорту лишена путёвки на Олимпиаду из-за допинга

Источник: Reuters

Николь входила в состав команды, которая заняла четвёртое место на Панамериканских играх в Лиме и завоевала олимпийскую квоту для страны. Допинг-проба, которую Уолкер сдала в день финала, оказалась положительной.

«Мой приоритет сейчас — продолжать бороться за канадскую команду по конному спорту. Команда заслуживает того, чтобы поехать на Олимпиаду», — сказала Уолкер.