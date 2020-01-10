Марков и Мартышев завоевали олимпийские лицензии в конном троеборье
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне Александр Марков и Валерий Мартышев завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио в конном троеборье в личном зачете, сообщается в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне Александр Марков и Валерий Мартышев завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио в конном троеборье в личном зачете, сообщается в
Марков на Лидере и Мартышев на Праймеро заняли два первых места в олимпийском рейтинге группы С, итоги которого опубликованы Международной федерацией конного спорта (FEI).
В зачет шли четыре лучших результата 2019 года на турнирах 4 и 5 звезд, являющихся квалификационными, два из них проходили на территории России.
Марков выступал на Олимпиаде 2016 года в