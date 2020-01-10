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15:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марков и Мартышев завоевали олимпийские лицензии в конном троеборье

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне Александр Марков и Валерий Мартышев завоевали лицензии на Олимпийские игры в Токио в конном троеборье в личном зачете, сообщается в пресс-релизе Федерации конного спорта России (ФКСР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Марков на Лидере и Мартышев на Праймеро заняли два первых места в олимпийском рейтинге группы С, итоги которого опубликованы Международной федерацией конного спорта (FEI).

В зачет шли четыре лучших результата 2019 года на турнирах 4 и 5 звезд, являющихся квалификационными, два из них проходили на территории России.

Марков выступал на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, Мартышев — в 2008 году в Пекине. По итогам 2019 года Марков входит в топ-50 лучших троеборцев мира.

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