Марков и Мартышев завоевали олимпийские лицензии в конном троеборье

Источник: Спорт РИА Новости

Марков на Лидере и Мартышев на Праймеро заняли два первых места в олимпийском рейтинге группы С, итоги которого опубликованы Международной федерацией конного спорта (FEI).

В зачет шли четыре лучших результата 2019 года на турнирах 4 и 5 звезд, являющихся квалификационными, два из них проходили на территории России.