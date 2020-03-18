Федерация конного спорта РФ перенесла церемонию вручения премий лучшим спортсменам года

FKSR Awards — ежегодная премия, учрежденная Федерацией конного спорта России, целью которой является награждение лучших представителей конного спорта по итогам прошедшего года.

«Церемония должна была состояться 21 марта в московской “Геликон Опере”, — заметила собеседница ТАСС. — Однако из сложной эпидемиологической обстановки в столице России было принято решение перенести это мероприятие на неопределенный срок».

По итогам 2019 года ФКСР планирует наградить лучших представителей конного спорта в номинациях: лучший спортсмен (спортсменка), лучший тренер, лучший коновод, «прорыв года», «восходящая звезда», событие года, команда года, «вопреки всему» (спортсмен, сумевший в 2019 году преодолеть сложные жизненные обстоятельства на пути к воплощению своих целей в конном спорте), за вклад в развитие конного спорта и «эпоха в спорте».