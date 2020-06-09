Спортсмена дисквалифицировали на 20 лет за жестокое обращение с лошадью

Сообщается, что коня, на котором выступал спортсмен, усыпили ещё в 2016 году, после того как животное получило перелом конечности в ходе одного из соревнований. В результате вскрытия выяснилось, что лошади вводили запрещённое обезболивающее, которое повышает риск получения животным серьёзных травм. Адвокаты спортсмена настаивали на том, что этот препарат использовался только для эвтаназии животного, но специалисты FEI сумели доказать, что лошадь сломала конечность именно вследствие инъекций запрещённого вещества.