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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Венесуэле украли и съели коня, выигрывавшего престижные скачки

Тренер по конному спорту Рамон Гарсия Москер заявил, что лошадь по кличке Океанский Залив, выигрывавшая престижные соревнования, была украдена неизвестными ради пропитания.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Подобные вещи лишают вас настроение и желание продолжать работать! Они похитили беззащитное животное, чтобы съесть его. Остались ли в Венесуэле человечность, здравый смысл, уважение к другим? — задался вопросом тренер в своем Twitter.

На счету Океанского Залива две победы в первых двух гонках соревнований Triple Crown в 2016 году.

Ранее сообщалось, что спортсмена отстранили на 20 лет за жестокое обращение с лошадью.

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