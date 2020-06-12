В Венесуэле украли и съели коня, выигрывавшего престижные скачки
Тренер по конному спорту Рамон Гарсия Москер заявил, что лошадь по кличке Океанский Залив, выигрывавшая престижные соревнования, была украдена неизвестными ради пропитания.
Тренер по конному спорту Рамон Гарсия Москер заявил, что лошадь по кличке Океанский Залив, выигрывавшая престижные соревнования, была украдена неизвестными ради пропитания.
— Подобные вещи лишают вас настроение и желание продолжать работать! Они похитили беззащитное животное, чтобы съесть его. Остались ли в Венесуэле человечность, здравый смысл, уважение к другим? — задался вопросом тренер в своем Twitter.
На счету Океанского Залива две победы в первых двух гонках соревнований Triple Crown в 2016 году.
Ранее сообщалось, что спортсмена отстранили на 20 лет за жестокое обращение с лошадью.