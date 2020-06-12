В Венесуэле украли и съели коня, выигрывавшего престижные скачки

Источник: Спорт-Экспресс

— Подобные вещи лишают вас настроение и желание продолжать работать! Они похитили беззащитное животное, чтобы съесть его. Остались ли в Венесуэле человечность, здравый смысл, уважение к другим? — задался вопросом тренер в своем Twitter.

На счету Океанского Залива две победы в первых двух гонках соревнований Triple Crown в 2016 году.