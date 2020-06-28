Наездница из Швейцарии оправдана: ее лошадь съела сено, на которое мочился допингист

Источник: Спорт-Экспресс

С нее сняты обвинения в применении допинга.

Ранее запрещенный препарат трамадол был обнаружен в организме ее лошади, сообщает Horse and Hound. Тест был взят после турнира в Марокко в октябре 2017 года. Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на четыре года.

Штайнер сначала думала, что лошадь случайно облизала чью-то руку, что и привело к такому результату допинг-теста. Однако затем она сумела доказать в суде, что животное съело сено, на которое помочился человек, применявший запрещенное вещество.