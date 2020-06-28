Наездница из Швейцарии оправдана: ее лошадь съела сено, на которое мочился допингист
Швейцарская наездница Надя Петер Штайнер, выступающая в конкуре, была оправдана Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).
Швейцарская наездница Надя Петер Штайнер, выступающая в конкуре, была оправдана Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).
С нее сняты обвинения в применении допинга.
Ранее запрещенный препарат трамадол был обнаружен в организме ее лошади, сообщает Horse and Hound. Тест был взят после турнира в Марокко в октябре 2017 года. Спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на четыре года.
Штайнер сначала думала, что лошадь случайно облизала
Выяснилось, что один из представителей команды спортсменки принимал трамадол, чтобы облегчить боли в спине. Он помочился на сено, после чего его съело животное. Суд принял сторону спортсменки и снял дисквалификацию.