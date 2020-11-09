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13:33 (мск), источник: ТАСС

Сафронов выиграл последнее крупное соревнование по конному спорту в 2020 году

ТАСС, 9 ноября. Михаил Сафронов стал победителем Кубка России по конкуру. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

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Источник: РИА "Новости"

Второй результат показала Анастасия Бархатова, третье место в абсолютном первенстве занял Виталий Дюндиков.

В командном Кубке России победу одержала сборная Ленинградской области, за которую выступали Бархатова, Татьяна Бурлачко и Василиса Ерастова. Второе место заняла команда Москвы в составе Сафронова, Сергея Петрова и Марии Бибиковой. Тройку замкнула команда Санкт-Петербурга, которую представляли Дюндиков, Александр Белехов и Мария Симаходская.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации конного спорта России, кубок страны по конкуру, который завершился в воскресенье, был последним крупным турниром в этом году.

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