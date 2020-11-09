Сафронов выиграл последнее крупное соревнование по конному спорту в 2020 году
ТАСС, 9 ноября. Михаил Сафронов стал победителем Кубка России по конкуру. Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Михаил Сафронов стал победителем Кубка России по конкуру. Об этом сообщает
Второй результат показала Анастасия Бархатова, третье место в абсолютном первенстве занял Виталий Дюндиков.
В командном Кубке России победу одержала сборная Ленинградской области, за которую выступали Бархатова, Татьяна Бурлачко и Василиса Ерастова. Второе место заняла команда Москвы в составе Сафронова, Сергея Петрова и Марии Бибиковой. Тройку замкнула команда
Как сообщили ТАСС в