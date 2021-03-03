Раскрыты причины смерти чемпиона московской Олимпиады

Тот отметил, что Блинов ездил из деревни Андреевское в Можайск. Возвращался он домой на такси, однако водитель высадил спортсмена за 500 метров до дома, сославшись на то, что из-за сильного снегопада машина дальше не проедет. Уже на тот момент Блинов чувствовал себя не очень хорошо и не дошел до дома порядка 150 метров, замерзнув насмерть.