Раскрыты причины смерти чемпиона московской Олимпиады
Чемпион московской Олимпиады по конному спорту в 1980 году Александр Блинов скончался
Чемпион московской Олимпиады по конному спорту в 1980 году Александр Блинов скончался
Тот отметил, что Блинов ездил из деревни Андреевское в Можайск. Возвращался он домой на такси, однако водитель высадил спортсмена за 500 метров до дома, сославшись на то, что
Как отмечает газета, в тот же вечер мимо дома Блинова проезжала тренер конноспортивного клуба и заметила человека, буквально ползком перебиравшегося через дорогу. Женщина вызвала скорую, однако приехавшая на вызов бригада никого там не обнаружила.
Полиция занялась поисками мужчины. В итоге его тело обнаружили только 2 марта возле конюшни.
Блинов является победителем московской Олимпиады в командном троеборье, также он завоевал серебро в индивидуальном зачете. Спортсмен получил звание Заслуженного мастера спорта СССР.