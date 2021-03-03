Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Уфа
Урал
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо НН
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Наполи
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
12
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Кротоне
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
23:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.03
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
41
Футбол. Зарубежный
2.03
Ювентус
Специя
30
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты причины смерти чемпиона московской Олимпиады

Чемпион московской Олимпиады по конному спорту в 1980 году Александр Блинов скончался из-за переохлаждения. Причины его смерти в интервью с «Московским комсомольцем» раскрыл его друг Александр Евдокимов.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Тот отметил, что Блинов ездил из деревни Андреевское в Можайск. Возвращался он домой на такси, однако водитель высадил спортсмена за 500 метров до дома, сославшись на то, что из-за сильного снегопада машина дальше не проедет. Уже на тот момент Блинов чувствовал себя не очень хорошо и не дошел до дома порядка 150 метров, замерзнув насмерть.

Как отмечает газета, в тот же вечер мимо дома Блинова проезжала тренер конноспортивного клуба и заметила человека, буквально ползком перебиравшегося через дорогу. Женщина вызвала скорую, однако приехавшая на вызов бригада никого там не обнаружила.

Блинов пропал 9 февраля. Следующие два дня до него пытались дозвониться представители Федерации конного спорта России (ФКСР), затем его телефон разрядился.

Полиция занялась поисками мужчины. В итоге его тело обнаружили только 2 марта возле конюшни.

Блинов является победителем московской Олимпиады в командном троеборье, также он завоевал серебро в индивидуальном зачете. Спортсмен получил звание Заслуженного мастера спорта СССР.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Русский вратарь не пропускает в НХЛ уже больше 3 часов
Юниор из России уничтожает соперников на ЧМ по биатлону
Панарин пропал. За него «Рейнджерс» тянут Бучневич и Шестеркин
Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря Варламова в НХЛ
В Америке крутят видео жесткого удара русского хоккеиста
Клубы РПЛ выразили соболезнования в связи со смертью Розанова
«Уфа» играет с «Уралом» в Кубке России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь