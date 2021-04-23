Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Эвертон
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
24
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
73
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Б
01
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
24
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
7«Авангард» вернулся к армейцам
09:21 (мск), источник: ТАСС

Американский всадник дисквалифицирован на 10 лет за использование электрошпор на лошадях

ТАСС, 23 апреля. Трибунал Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение дисквалифицировать американца Эндрю Кочера на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дисквалификации действует с 28 октября 2020 года. Также Кочер должен выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков и 7 500 швейцарских франков в качестве издержек по судебному процессу.

Отмечается, что в июне 2020 года FEI начала расследование в связи с утверждениями об использовании спортсменом электрошпор на нескольких лошадях во время международных и национальных соревнований, а также в течение тренировок.

На основе фотографий трибунал аннулировал результаты американца на восьми турнирах, которые проходили с июня 2018 года по ноябрь 2019 года, где он использовал электрошпоры. Кочеру запрещено участвовать в любом качестве и посещать как зрителю соревнования, проходящие под эгидой FEI.

Кочеру 38 лет, он выступал в индивидуальном конкуре и индивидуальной выездке.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Странное исчезновение Овечкина. Клуб тащили Самсонов и Кузнецов
У Месси очередной великий рекорд. Он ведет «Барсу» за дублем
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Криштиану Роналду
Русские бьются за «Нью-Йорк». Панарин забил гол мощным броском
39-летний Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»
Президент «Ювентуса» отключил телефон и скрыл проект Суперлиги
Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь