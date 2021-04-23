Американский всадник дисквалифицирован на 10 лет за использование электрошпор на лошадях
ТАСС, 23 апреля. Трибунал Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение дисквалифицировать американца Эндрю Кочера на 10 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 23 апреля. Трибунал Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение дисквалифицировать американца Эндрю Кочера на 10 лет. Об этом сообщает
Дисквалификации действует с 28 октября 2020 года. Также Кочер должен выплатить штраф в размере 10 тыс. швейцарских франков и 7 500 швейцарских франков в качестве издержек по судебному процессу.
Отмечается, что в июне 2020 года FEI начала расследование в связи с утверждениями об использовании спортсменом электрошпор на нескольких лошадях во время международных и национальных соревнований, а также в течение тренировок.
На основе фотографий трибунал аннулировал результаты американца на восьми турнирах, которые проходили с июня 2018 года по ноябрь 2019 года, где он использовал электрошпоры. Кочеру запрещено участвовать в любом качестве и посещать как зрителю соревнования, проходящие под эгидой FEI.
Кочеру 38 лет, он выступал в индивидуальном конкуре и индивидуальной выездке.