CAS отменил 20-летнее отстранение всадника, обвиняемого в жестоком обращении с лошадью
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о 20-летней дисквалификации всадника из ОАЭ Абдула Азиза бин Фейсала
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о 20-летней дисквалификации всадника из ОАЭ Абдула Азиза бин Фейсала
В 2016 году Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила его от соревнований за жестокое обращение с животными.
Напомним, на соревнованиях во французском Фонтенбло лошадь спортсмена получила открытый перелом передней правой пушечной кости,
Заключение патологоанатомов выявило у лошади множественные очаги поражения, которые могли возникнуть
Однако CAS посчитал доводы FEI неубедительными. На данное решение отреагировала генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес.
«Хотя мы уважаем решение CAS, мы крайне разочарованы. FEI должна выступать за благополучие лошадей и пресекать жестокое обращение с животными, поэтому проиграть это дело по апелляции очень обидно», — приводит слова Ибаньес официальный сайт FEI.