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16:33 (мск), источник: Чемпионат.com

CAS отменил 20-летнее отстранение всадника, обвиняемого в жестоком обращении с лошадью

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение о 20-летней дисквалификации всадника из ОАЭ Абдула Азиза бин Фейсала Аль-Касими.

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Источник: РИА "Новости"

В 2016 году Международная федерация конного спорта (FEI) отстранила его от соревнований за жестокое обращение с животными.

Напомним, на соревнованиях во французском Фонтенбло лошадь спортсмена получила открытый перелом передней правой пушечной кости, из-за чего её пришлось усыпить. Образцы крови, взятые у лошади после смерти, выявили присутствие ксилазина — вещества, которое используется в качестве седативного и болеутоляющего препарата, оно запрещено к использованию на соревнованиях.

Заключение патологоанатомов выявило у лошади множественные очаги поражения, которые могли возникнуть из-за недавних инъекций. По утверждению FEI, у лошади возникла блокада нервов, которая привела к стрессовому перелому, так как лошадь попросту не проявляла никаких признаков боли и не хромала из-за препарата.

Однако CAS посчитал доводы FEI неубедительными. На данное решение отреагировала генеральный секретарь FEI Сабрина Ибаньес.

«Хотя мы уважаем решение CAS, мы крайне разочарованы. FEI должна выступать за благополучие лошадей и пресекать жестокое обращение с животными, поэтому проиграть это дело по апелляции очень обидно», — приводит слова Ибаньес официальный сайт FEI.

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