Умер бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Буденный умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России (ФКСР).

«С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного, — говорится в сообщении. — Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене. Как и его отец — легендарный командир Первой конной армии Семен Буденный — все свое время посвящал любимому делу. Михаил Семенович навсегда останется в памяти конников».