Российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью, случившееся в марте на соревнованиях в Ярославле. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

«Костыгова была дисквалифицирована федерацией на два года за жестокое обращение с животным, — сказал Белецкий. — Я просмотрел видео с соревнований в Ярославле, на котором все четко видно. То, что позволила себе спортсменка, абсолютно неприемлемо как во время турнира, так и вне его. Мы будем и дальше наказывать нерадивых спортсменов, владельцев лошадей за подобные действия, в нашем виде спорта на первом плане стоит благополучие животного».

«Есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — добавил тренер.

Он отметил, что ранее Костыгова уже получала взыскание за грубое отношение к животному во время одного из турниров. «Это самое страшное, что может случиться, и объяснения спортсменки вообще не играют никакой роли. Такое отношение к животному никак нельзя оправдать. Спортсмены — люди эмоциональные, но нужно уметь держать себя в руках, так как они в ответе за своих животных, которые порой не слушаются», — заключил Белецкий.