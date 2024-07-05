Чемпион Олимпиады в Москве умер на 78-м году жизни
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте Федерации конного спорта России.
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр 1980 года в Москве в конном спорте Николай Корольков скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте Федерации конного спорта России.
Причины смерти не уточняются. Прощание с Корольковым состоится 6 июля в городе Аксай Ростовской области.
«Этот человек навсегда вписал свое имя в историю отечественного конного спорта, став обладателем командного золота и личного серебра на Олимпийских играх, проходивших в Москве в 1980 году. Его тандем с жеребцом Эспадроном надолго стал для конников эталоном спортивной пары, достойной подражания. До последних дней Николай Павлович оставался верен конному спорту — тренировал спортсменов, посещал крупнейшие соревнования, всегда был близок к лошадям и людям, увлеченным ими», — говорится в сообщении.
Корольков выиграл золото в личной выездке и серебро в командном зачете на Олимпиаде-80 в Москве, является неоднократным призером всесоюзных соревнований по конкуру.