12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Три российские всадницы приняли решение сменить спортивное гражданство

Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовала смену спортивного гражданства трех всадниц, сообщает ТАСС со ссылкой на ФКСР.

Источник: Федерация конного спорта России

Бюро ФКСР согласовал смену гражданства Марии Ефремовой, Марине Славчевой и Дарьи Сущинской.

Ранее Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус россиянам Александре Изместьевой, Анне Сущевой, Евгении Давыдовой, Алексею Тюшкевичу, Алексею Мащенкову, Валерии Гиневой, Екатерине Фирюлиной, Алисе Лыбань и Елизавете Кургузовой.

В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.

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