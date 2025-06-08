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Белорус Фоминов завоевал золото Кубка России по конному спорту

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены взяли две медали Кубка России по конному спорту в дисциплине троеборье. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: Минспорта Белоруссии

Соревнования в программе CCN4*-S проходили в Москве. Победу на Кубке России по троеборью одержал наш Александр Фоминов на коне по кличке Прогноз.

Еще одна белорусская пара — Анастасия Шклянкова и Декер — стали бронзовыми призерами.