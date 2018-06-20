Эксперты ЕОК высоко оценили готовность Минска за год до старта Европейских игр

Представитель дирекции отметил, что после предыдущей встречи с координационной комиссией ЕОК оргкомитет за несколько месяцев существенно продвинулся по всем направлениям. «В первую очередь нас оценивают по спортивному направлению, но есть еще около 40 сфер, в которых ведется организационная работа, и нам приятно, что эксперты из ЕОК, испанской вещательной компании, наши IT-партнеры высоко оценили готовность Минска за год до старта спортивного форума», — рассказал Анатолий Котов.

Он подчеркнул, что программа соревнований предстоящего форума практически сформирована. На Евроиграх в Минске будут разыграны более 200 комплектов наград, а соревнования по 10 видам спорта будут отборочными на Олимпийские игры в Токио. «Вместе с координационной комиссией ЕОК, которая находится в Минске, постарались, чтобы все мероприятия были интересны ведущим атлетам. В календарь соревнований включены не все виды спорта, которые хотели быть представлены на форуме в 2019 году. Однако и не будет проходных соревнований. II Европейские игры будут для элитных атлетов в каждом из видов спорта, что, уверен, придаст зрелищности соревнованиям», — отметил Анатолий Котов.