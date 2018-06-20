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19:14 (мск), источник: БЕЛТА

Более 7,5 тыс. заявок волонтеров подано за год до старта II Европейских игр в Минске

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7,5 тыс. заявок от волонтеров подано за год до старта II Европейских игр в Минске. Об этом рассказал сегодня белорусским и российским СМИ заместитель директора фонда «II Европейских игр 2019 года» Анатолий Котов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Это самая активная и динамичная сила игр, так как волонтеров в июне 2019 года будет больше, чем сотрудников оргкомитета. Рады, что из 7,5 тыс. около 1 тыс. — из России. Это люди, которые болеют за спорт, имеют опыт работы на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира по футболу», — отметил Анатолий Котов.

За год до открытия Европейских игр 21 июня будет обновлен официальный сайт Европейских игр. В течение двух недель планируется представить талисманы, которых будет два.

Анатолий Котов добавил, что через год в Беларуси ожидается прибытие большого количества болельщиков. Для автолюбителей из-за границы будет предусмотрен льготный режим передвижения по платным дорогам.

На II Европейские игры планируется прибытие более 4 тыс. спортсменов и других представителей официальных делегаций из 50 европейских национальных олимпийских комитетов. Кроме того, в Беларусь приедут примерно 650 международных и 410 национальных спортивных судей, около 1 тыс. зарубежных представителей СМИ, руководители европейских спортивных федераций и ведомств, представители штаб-квартиры ЕОК, главы европейских НОК, а также высокие должностные лица ряда государств.

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