Более 7,5 тыс. заявок волонтеров подано за год до старта II Европейских игр в Минске

«Это самая активная и динамичная сила игр, так как волонтеров в июне 2019 года будет больше, чем сотрудников оргкомитета. Рады, что из 7,5 тыс. около 1 тыс. — из России. Это люди, которые болеют за спорт, имеют опыт работы на Олимпийских играх в Сочи и чемпионате мира по футболу», — отметил Анатолий Котов.

За год до открытия Европейских игр 21 июня будет обновлен официальный сайт Европейских игр. В течение двух недель планируется представить талисманы, которых будет два.

Анатолий Котов добавил, что через год в Беларуси ожидается прибытие большого количества болельщиков. Для автолюбителей из-за границы будет предусмотрен льготный режим передвижения по платным дорогам.