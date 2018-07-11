Первые тестовые соревнования на объектах Европейских игр — 2019 стартуют 3 августа

«Возведение арены для пляжного футбола завершится в июле, — сообщил представитель оргкомитета. — С 3 по 5 августа планируется проведение тестовых соревнований по этому виду спорта. Это будут первые тесты на объектах Игр-2019».

Планируется, что в 2018 году также пройдут тестовые соревнования по следующим видам спорта: стендовая стрельба (с 23 по 26 августа), бокс ( 8—13 октября ), стрельба из лука ( 19—22 сентября ), велоспорт-шоссе ( 17—19 августа ), легкая атлетика (26 сентября), спортивная борьба ( 13—20 сентября ). баскетбол 3×3 (август), настольный теннис ( 13—18 ноября ), бадминтон ( 6—9 сентября ), дзюдо ( 11—12 августа ), карате ( 28—30 сентября ), гребля на байдарках и каноэ (сентябрь).