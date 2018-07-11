Первые тестовые соревнования на объектах Европейских игр — 2019 стартуют 3 августа

«Возведение арены для пляжного футбола завершится в июле, — сообщил представитель оргкомитета. — С 3 по 5 августа планируется проведение тестовых соревнований по этому виду спорта. Это будут первые тесты на объектах Игр-2019».
Планируется, что в 2018 году также пройдут тестовые соревнования по следующим видам спорта: стендовая стрельба (с 23 по 26 августа), бокс (8—13 октября), стрельба из лука (19—22 сентября), велоспорт-шоссе (17—19 августа), легкая атлетика (26 сентября), спортивная борьба (13—20 сентября). баскетбол 3×3 (август), настольный теннис (13—18 ноября), бадминтон (6—9 сентября), дзюдо (11—12 августа), карате (28—30 сентября), гребля на байдарках и каноэ (сентябрь).
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.