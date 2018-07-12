Огонь вторых Европейских игр будет зажжен в олимпийской чаше минского стадиона «Динамо»

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

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Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе «Динамо», который в июне 2018 года вновь начал функционировать после длительной реконструкции.

«На церемонии открытия Игр в олимпийской чаше стадиона “Динамо” будет зажжен огонь турнира, который будет гореть до последнего дня соревнований», — рассказал собеседник агентства.

Незадолго до старта Игр-2019 в Белоруссии пройдет эстафета огня, которая завершится на стадионе «Динамо».