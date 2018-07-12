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11:50 (мск), источник: ТАСС

Огонь вторых Европейских игр будет зажжен в олимпийской чаше минского стадиона «Динамо»

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Огонь вторых Европейских игр будет зажжен в олимпийской чаше минского стадиона «Динамо», где летом 1980 года проходили матчи футбольного турнира московской Олимпиады. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете Игр — 2019.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

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Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе «Динамо», который в июне 2018 года вновь начал функционировать после длительной реконструкции.

«На церемонии открытия Игр в олимпийской чаше стадиона “Динамо” будет зажжен огонь турнира, который будет гореть до последнего дня соревнований», — рассказал собеседник агентства.

Незадолго до старта Игр-2019 в Белоруссии пройдет эстафета огня, которая завершится на стадионе «Динамо».

В Минске прошли шесть футбольных матчей Олимпиады-1980, в которых принимали участие сборные Югославии, Финляндии, Сирии, Испании, Коста-Рики, Алжира и Ирака. Огонь Олимпийских игр был зажжен 20 июля 1980 года на стадионе «Динамо» трехкратным олимпийским чемпионом борцом Александром Медведем.

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