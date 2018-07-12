Фоторепортажи
16«Муж, смотри футбол». Крутые хорватки и веселые британцы
11Юрий Жирков в сборной: бронза Евро, четвертьфинал ЧМ
11:54 (мск), источник: ТАСС

Жители 52 иностранных государств изъявили желание стать волонтерами Европейских игр — 2019

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Заявки от жителей 52 иностранных государств, желающих стать волонтерами Европейских игр — 2019 в Минске, поступили в оргкомитет соревнований.

«На сегодняшний день к нам поступило 8156 заявок от людей из 52 иностранных государств, желающих стать волонтерами, — сообщили ТАСС в оргкомитете. — В том числе, из Азербайджана, Венгрии, Литвы, Польши и США. 5296 кандидатов учатся в белорусских высших учебных заведениях. Четыре тысячи волонтеров будут заняты на тестовых турнирах, которые пройдут на объектах будущих Игр».

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе «Динамо».

Как сообщал ранее ТАСС, 50 волонтеров Европейских игр — 2019 работали на чемпионате мира по футболу в России.

 Мэй высказалась про выступление сборной Англии в полуфинале ЧМ
Мало кто мог подумать, что подобное прозвучит от Дзюбы
Что нужно знать о финалистах ЧМ — сборных Франции и Хорватии
Во время футбола не будут показывать женщин. ФИФА, ты серьезно?
В сборной России назвали лучших футболистов команды на ЧМ-2018
«Нас всех ждет тяжелое похмелье». Английские СМИ — о вылете с ЧМ
СМИ: Нападающий Хорватии попал в больницу после полуфинала ЧМ
СМИ: Головин захотел в «Ювентус» после трансфера Роналду
ФИФА оштрафовала Данию за баннер с надписью о большой груди
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь