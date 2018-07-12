Жители 52 иностранных государств изъявили желание стать волонтерами Европейских игр — 2019

«На сегодняшний день к нам поступило 8156 заявок от людей из 52 иностранных государств, желающих стать волонтерами, — сообщили ТАСС в оргкомитете. — В том числе, из Азербайджана, Венгрии, Литвы, Польши и США. 5296 кандидатов учатся в белорусских высших учебных заведениях. Четыре тысячи волонтеров будут заняты на тестовых турнирах, которые пройдут на объектах будущих Игр».
Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе «Динамо».
Как сообщал ранее ТАСС, 50 волонтеров Европейских игр — 2019 работали на чемпионате мира по футболу в России.