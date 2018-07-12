Жители 52 иностранных государств изъявили желание стать волонтерами Европейских игр — 2019

«На сегодняшний день к нам поступило 8156 заявок от людей из 52 иностранных государств, желающих стать волонтерами, — сообщили ТАСС в оргкомитете. — В том числе, из Азербайджана, Венгрии, Литвы, Польши и США. 5296 кандидатов учатся в белорусских высших учебных заведениях. Четыре тысячи волонтеров будут заняты на тестовых турнирах, которые пройдут на объектах будущих Игр».