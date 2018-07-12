Чемпионы Европейских игр — 2019 в четырех видах спорта автоматически отберутся на ОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах.

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Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта.

«Соревнования в десяти видах спорта станут квалификационными к Олимпиаде 2020 года в Токио, — заметил Шаблыко. — В пулевой и стендовой стрельбе, стрельбе из лука, гребле на байдарках и каноэ, а также настольном теннисе будут разыграны прямые путевки на Игры-2020. Так, в стрельбе из лука право выступить в Токио получат победители личных турниров у мужчин и женщин, а также лучшая смешанная команда. В пулевой и стендовой стрельбе путевки в Токио достанутся победителям в каждой олимпийской дисциплине».

В настольном теннисе право выступить на ОИ-2020 получат медалисты Европейских игр в личных турнирах у мужчин и женщин, а также победители мужского и женского командных турниров и лучшая смешанная пара. Олимпийские путевки достанутся также победителям заездов у мужчин в каноэ- одиночке и каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, а также в женских каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и каноэ- двойке на дистанции 500 м.