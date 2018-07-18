На Европейских играх-2019 для иностранных болельщиков будет действовать «безвиз», как на ЧМ-2014 по хоккею

Во время II Европейских игр, которые пройдут в следующем году в Минске, будет действовать безвизовый режим, как во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

Об этом во время онлайн-конференции, отвечая на вопросы пользователей Facebook, рассказал МИД Беларуси. «Планируется, что он будет аналогичен безвизовому режиму, который действовал во время чемпионата мира по хоккею 2014 (по билетам при наличии действующего документа для въезда и страховки). Предполагается, что безвизовый въезд будет введен за 10 дней до начала соревнований и будет действовать 10 дней после их окончания. Наличие билета позволит проехать через Российскую Федерацию без виз», — как передает tut.by, пояснили в МИД.