На Европейских играх-2019 для иностранных болельщиков будет действовать «безвиз», как на ЧМ-2014 по хоккею
Для приезжающих на II Европейские игры в Минск «безвиз» будет действовать за 10 до и 10 дней после окончания игр.
Для приезжающих на II Европейские игры в Минск «безвиз» будет действовать за 10 до и 10 дней после окончания игр.
Во время II Европейских игр, которые пройдут в следующем году в Минске, будет действовать безвизовый режим, как во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.
Об этом во время