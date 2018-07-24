Дарья Домрачева стала первым звездным послом II Европейских игр

Источник: РИА "Новости"

Сегодня первым обладателем этого титула стала четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Сертификат о присвоении звания звездного посла прославленной белорусской спортсменке в зале Олимпийской славы НОК вручил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин.

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Он отметил, что приоритетными задачами проекта являются продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, привлечение к ним общественного внимания, стимулирование интереса жителей Беларуси и мировой общественности к предстоящему мультиспортивному событию, популяризация видов спорта, включенных в программу Европейских игр. В число звездных послов войдут выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры не только Беларуси, но и зарубежных стран.

Дарья Домрачева сказала, что для нее очень почетно стать первым звездным послом предстоящих соревнований в Минске. По ее мнению, на II Европейских играх должны засиять новые звезды спорта, которые впоследствии будут вспоминать белорусскую столицу как город, в котором они добились своих первых больших успехов.

Как сообщил Георгий Катулин, вслед за Дарьей Домрачевой сертификаты звездных послов II Европейских игр получат известные цирковые артисты братья Запашные.